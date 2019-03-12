ويزو تعلن قدوم مولودها الاول"إسماعيل" بطريقة فكاهية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو" نجمة فريق مسرح مصر قدوم مولودها الأول "إسماعيل"، من زوجها شريف منصور.

وكتبت "ويزو" على صفحتها الرسمية بـ إنستجرام : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار، اللي ربنا كاتبهوله هايشوفه، "إسماعيل شريف حسني".. نورتنا وزودتنا ويارب تبقى ابن بار بأبويك، وإحنا نبقى بارين بيك يا عيوني".

ولم يخلوا خبر إعلان ويزو من الفكاهة حيث ارفق صورة لطفل كارتونى كلبوظ ، إشارة منها انة هبقى تخين وكلبوظ.

واحتفلت الفنانة ويزو بزواجها من شريف حسني في شهر نوفمبر 2017، بحضور عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني.