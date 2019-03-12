بالفيديو .. بطلةCaptain Marvel تفاجيء جمهورها فى إحدى السينمات .. وهذه إيرادات الفيلم!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شاركت الفنانة العالمية برى لارسون بطلة فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، سعادة جمهورها الذى حضر لمشاهدة الفيلم، بإحدى السينمات الأمريكية، وقامت بالصعود امام شاشة العرض، وقام الجمهور بتحيتها، كما قامت بالتقاط الصور السلسفى معهم، ومساعدتهم فى اقتناء الفشار قبل دخول السينما.

حيث نشرت الصفحة الرسمية لـ Captain Marvel فيديو لبطلة الفيلم اثناء مشاركة جمهورها لحظات السعادة ومشاهدتة احداث الفيلم بإحدى السينمات الأمريكية.

وظهرت بطلة الفيلم بزيها الرسمى فى احداث الفيلم ، والتقط الصور مع متابيعيها ومحبيها من الجمهور الذى حضر لمشاهدة الفليم.

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واستطاع فيلم الأبطال الخارقين، أن يحقق إيرادات تصل إلى 455 مليون دولار أمريكي حول العالم.

تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

وهو من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك.