أنباء عن جزء جديد من فيلم "بوهيميان رابسودي"

بعد ترشحه لـ5 جوائز أوسكار، وحصده لأربعة منهم، ترددت أنباء قوية عن طرح جزء جديد من فيلم "بوهيميان رابسودي" Bohemian Rhapsody الذي يروي قصة حياة المغني الرئيسي لفرقة "كوين" Queen البريطانية الشهيرة.



وحصد الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل بدور رئيسي، وأفضل خلط أصوات وأفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مخرج الفيديوهات الغنائية للفرقة، المخرج والمصور رودي دوليزال Rudi Dolezal ، أكد أن أعضاء فرقة "كوين" Queen الأصليين يفكرون في استثمار هذا النجاح الكبير للفيلم بطرح جزء آخر منه.

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وحصد نجم الفيلم "رامي مالك" استحسان النقاد والجمهور، وفاز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي، ما يعني أن الجزء الثاني لن يكون صعبا ولا يعد مخاطرة، بحسب تعبير الصحيفة.

وأكد "رودي" في تصريحات للصحيفة أنه في حالة الاتفاق على المشروع، ستجري أحداث الجزء الثاني من الفيلم حول فترة ما بعد اكتشاف مغني الفرق فريدي ميركوري لإصابته بالإيدز.

وستبدأ أحداثه من مشهد الحفل في ختام الجزء الحالي، وحتى وفاة فريدي ميركري مطلع حقبة التسعينيات.