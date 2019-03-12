نجوى كرم تكشف عن مواصفات فارس أحلامها

حلَت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ضيفة في حلقة لبرنامج “كاربول كاراوكي” بنسخته العربية الذي يقدمه هشام الهويش عبر تلفزيون دبي. أبرز ما ورد في هذه الحلقة:

قالت نجوى أن أغنيتها الشهيرة “أنا ما فيي” هي التي عززت شهرتها في العالم العربي.

واستعرض هشام أغنيات عدة مميزة مثل “يا مرحبا” عاشقة” و”يخرب بيتك” و”لشحد حبك” و “كيف بداويك”، و “ما عاش مين زعلك” كانت محور حوارهما في خلال الحلقة.

كشفت نجوى عن مواصفات فارس أحلامها قائلة: “روحه حلوة ورأسه كلو فكر ومهضوم”.

تحدثت عن علاقتها بالنجمة الذهبية نوال الزغبي ووصفتها برفيقة الدرب وأضافت نجوى أن منافسة شريفة جمعتهما في التسعينات على الرغم من اختلاف لونهما الغنائي.

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كذلك وجهت سلاما إلى الفنانة أصالة.

عاتبت نجوى الفنان الإماراتي حسين الجسمي ممازحة لأنه لم يف بوعده في التعاون.

تحدثت شمس الأغنية عن إعتراف أحد الرجال بحبه لها وهو من المقربين عبر مكالمة هاتفية إلا أنها أقفلت الهاتف خجلاً.

أشارت الى أن سر رشاقتها وثبات وزنها خلال سنوات طويلة يعودان الى ممارستها الرياضة يوميا مع إتباع نظام غذائي صحي، حيث شاركت “كرم” خلال الحلقة مقدم البرنامج هشام الهويش بعدد من التمارين الرياضية التي تحبها.

أعطت نجوى دروسا في إلإيقاع إلى مقدم البرنامج هشام الهويش على الطبلة بالدوم والتاك.

ومسك الختام أغنية “أوعى تكون زعلت” على طريقة فيديو كليب صغير مع هشام.