أحلام تسافرُ بشكل مفاجىء إلى فرنسا قبل حفليها بالسعودية.. فما السّبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الإماراتية أحلام، إنّها سافرتْ إلى فرنسا لزيارة طبيب التّجميل الخاصّ بها، استعدادًا لحفليها المنتظرين في السعودية، والمقرّر لهما 20 و21 مارس الجاري.

وذكرتْ أحلام، في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على إنستغرام، إنّها توجّهتْ إلى باريس عند الدكتور الخاصّ بها، لأنّ حفلها الغنائيّ المقرّر عند فتيات السعودية، التي وصفتهنّ بـ"الحلوات"، مضيفة: "أبي يشوفوني حلوة وجميلة مثلما اشوفهم حلوات وجميلات وقدوة في الجمال".

كما نشرتْ أحلام، صورًا لها، أثناء وضع "ماسك" على وجهها داخل العيادة، حيث اعتادتْ الذهاب إلى طبيبها، قبل الحفلات المهمّة، التي تستعدّ لها، وهذا ما حدث في العام الماضي، عندما ذهبتْ إلى الطبيب نفسه، قبل إحيائها حفلًا ضخمًا.

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وقبل أيام، قالت أحلام في فيديو لها عبر "سناب شات"، إنها تعيش حالة من الاستنفار، مع اقتراب موعد الحفل، مشيرةً، إلى أنّها خائفة، وضربات قلبها تكون غير طبيعية، عندما تفكر في الحفل وترتيباته.

وبيّنتْ أحلام، أنّها ستقيم حفلين في المملكة يومي 21 و22 آذار/مارس الجاري، وسيكون الثاني للعائلات، بعد تلقّيها طلبات كثيرة من أشخاص لم يتمكّنوا من الحصول على تذاكر الحفل، التي بِيعتْ غالبيّتها.