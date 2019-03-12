فيفي عبده مفاجأة كليب رامي عياش الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُطل الفنانة فيفي عبده في الأغنية المصوّرة الجديدة للفنان رامي عياش التي تحمل اسم "سكاسكر السكر". حيث ستكون_ بإطلالتها المختلفة ودورها_ مفاجأة رامي لمحبيه. يُذكر أن "عياش" يضع اللمسات الأخيرة على الأغنية لتحديد موعد اطلاقها أولاً وحصرياً عبر شاشة قنوات مزيكا. وهي من كلمات خالد فرناس والحان عمرو الشاذلي وقام بتوزيعها محمد شفيق، وسيتم ضمها لأغنيات ألبومه المقبل.

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