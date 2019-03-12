عرض فيلم "حبيبة غيري" علي قناة سينما لأول مرة

عرضت قناة سينما 1 الفيلم النادر "حبيبة غيري" وهو من إنتاج 1976 وهو العرض الأول للعمل وهو من تمثيل وتأليف وإخراج وإنتاج الفنان أحمد مظهر وشاركه البطولة ناهد شريف ، نادية لطفي ، يوسف شعبان. والفيلم تدور أحداثه حول رجل يحاول أن يبدأ حياته من جديد بعد خروجه على المعاش ويتزوج ولكنه يرتكب مجموعة من الجرائم خاصة بعد أن يكتشف خيانة زوجته له ، ويعتبر هذا الفيلم هو الفيلم الثاني الذي أخرجه أحمد مظهر للسينما حيث قدم فيلم نفوس حائرة عام 1968وهو أول فيلم عملت فيه الفنانة ميرفت أمين. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية نادية لطفي وعكة صحية شديدة تجبر الفنانة نادية لطفي على إلتزام الفراش

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