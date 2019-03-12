الأقصر تستعد لاستقبال الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية

القاهرة - سارة عبد الستار
بدأت مدينة الأقصر في الاستعداد، لانطلاق الدورة الـ8 من مهرجان السينما الإفريقية، التي تقام في الفترة من 10 إلى 21 مارس الجاري.
ويستضيف المهرجان في الدورة الثامنة، 105 ضيف من 36 دولة إفريقية شقيقة ومن مصر، و13 دولة خارج إفريقيا في إطار مسابقة الحريات وحقوق الإنسان باسم الشهيد الحسيني أبو ضيف، وهى المسابقة الدولية الوحيدة.
وهناك 50 ضيفا يأتون على نفقتهم الخاصة لحضور فعاليات المهرجان والتواجد بمحافظة الأقصر، وتقدم حفل الافتتاح الإعلامية السنغالية أومي ندور.
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