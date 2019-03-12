زايدة يعرب عن تقديره لفريق عمل مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية

أعرب الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون، عن تقديره لفريق عمل الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، للجهود التي بذلوها رغم السلبيات التي عبر عنها بعض النقاد والصحفيين.

وأشار زايدة، إلى أن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعا لتقييم الدورة الثالثة، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على أن تواصل دورها البناء من أجل تعميق العلاقات السينمائية والثقافية مع بقية دول العالم تأكيدا لدور مصر الحضاري.

وأكد أن الدورة المقبلة سوف تشهد تغييرا كبيرا في الرؤية والأهداف وفريق العمل، تلافيا لسلبيات الدورة الأخيرة ولاستثمار الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة عبر إقامة ٧ دورات أربع منها فى الأقصر بقيادة المرحوم الدكتور محمد كامل القليوبي والدكتورة ماجدة واصف والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله والمخرج داوود عبد السيد والناقدة ماجدة موريس.

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وأشاد زايدة بالدعم الكبير الذي تلقته المؤسسة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم واللجنة العليا للمهرجانات بقيادة المخرج عمر عبد العزيز ومتابعة مستشار الوزيرة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما الدكتور خالد عبد الجليل.

كما أكد على أهمية دعم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والجهات الراعية للمهرجان، موجها شكرا خاص إلى اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ولقيادات المحافظة

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