مهرجان "مالمو للسينما العربية" يفتح باب التسجيل في دورته التاسعة

أعلن مهرجان "مالمو للسينما العربية"، عن استمرار تعاونه للسنة الخامسة على التوالي مع مؤسسة "فيلم في سكونة"؛ لدعم المشاريع السينمائية الروائية القصيرة في مراحل التطوير لصانعي الأفلام العاملين في بلدان الشمال الأوروبي، وكشف عن فتح باب التسجيل في دورته التاسعة من يوم 11 مارس/آذار حتى 31 مايو/أيار المُقبل، كما أعلن عن شروط التقديم للمشاركة في سوق ومنتدى المهرجان، للحصول على مساعدات التطوير، وتتمثل في أن يتحقق في المشروع المُتقدم شرطا واحدا على الأقل من الشرطين التاليين:

يجب أن يكون لقصة الفيلم صلة بالثقافة العربية أو الهوية.

- يجب أن يكون المُتقدم (مخرج أو منتج) مُقيم في بلد من بلدان الشمال الأوروبي (السويد والنرويغ والدنمارك وفنلندا وأيسلندا) ولديهم أصول عربية.

سيحصل المشروع الفائز على 30 ألف كرونة سويدية من فيلم في سكونة، وسيتم منح الجائزة في الحفل الختامي في مهرجان مالمو السينمائي، الذي سيُقام في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول.

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