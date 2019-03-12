شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحكى كيف وقعت فى حب أحمد فهمى بـ"صاحبة السعادة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
حل الثنائى الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، ضيوفًا، مع الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".
وحكت الفنانة هنا الزاهد تفاصيل تعرفها على خطيبها الفنان أحمد فهمى، وذلك خلال لقائهما فى العرض الخاص بفيلم "حرب كرموز"، وخاصة أنهما لم يعملا أو تقابلا سابقا، وقالت "إن أحمد حضر العرض مرتديا نظارة شمس بالليل وده لفت انتباهى وسألته أنت لابس نظارة شمس بالليل ورد عليها أحمد عشان أعمل نمرة وماحدش عبرنى، وده كان أول تعارف ما بينا، وبعدها اتقابلنا صدفة أكثر من مرة واتكلمنا و حبينا بعض ".
وأحمد فهمى وهنا الزاهد يتعاونان معا في مسلسل "الواد سيد الشحات" للمرة الأولى، والمسلسل يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تحكى كيف وقعت فى حب أحمد فهمى بـ"صاحبة السعادة".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.