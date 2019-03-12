شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحكى كيف وقعت فى حب أحمد فهمى بـ"صاحبة السعادة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ هنا الزاهد تحكى تفاصيل تعرفها على خطيبها الفنان أحمد فهمى

حل الثنائى الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، ضيوفًا، مع الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وحكت الفنانة هنا الزاهد تفاصيل تعرفها على خطيبها الفنان أحمد فهمى، وذلك خلال لقائهما فى العرض الخاص بفيلم "حرب كرموز"، وخاصة أنهما لم يعملا أو تقابلا سابقا، وقالت "إن أحمد حضر العرض مرتديا نظارة شمس بالليل وده لفت انتباهى وسألته أنت لابس نظارة شمس بالليل ورد عليها أحمد عشان أعمل نمرة وماحدش عبرنى، وده كان أول تعارف ما بينا، وبعدها اتقابلنا صدفة أكثر من مرة واتكلمنا و حبينا بعض ".

وأحمد فهمى وهنا الزاهد يتعاونان معا في مسلسل "الواد سيد الشحات" للمرة الأولى، والمسلسل يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

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