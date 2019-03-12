شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكثف مشاهد دور الأب فى شبرامنت بـ"زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف النجم محمد رمضان عدد مشاهد دور الأب فى مسلسل "زلزال" اليوم الاثنين فى منطقة شبرامنت، وهو الديكور الرئيسى للأحداث داخل موقف ميكروباصات، للانتهاء منه ويبدأ فى تصوير مشاهد الابن، حيث يظهر رمضان بشخصيتين خلال الأحداث، وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.