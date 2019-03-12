أكدت الممثلة بدور العبدالله، على أن هروب الفتاة رهف القنون، كان بترتيب من شخص آخر وضع لها الخطة الكاملة للتتمكن من ذلك.
وقالت بدور خلال لقاء تلفزيوني معها: هناك العديد من الفتيات مثل رهف القنون وسيغرّر بهن ولايكون الموضوع مرتب فالغربة صعبة ولايتحملها إنسان.
وأضافت: هناك دول لعبت على رهف وأطالب الحكومة بأن تعيد النظر في القوانين والأنظمة، التي تمنع الفتيات من ذلك مثل رهف وحتى لاتتكرر المأساة.
وكانت رهف، قد هربت من أسرتها إلى بانكوك قادمة من الكويت، ومن ثم حصلت على حق اللجوء إلى كندا.
وشوهدت الفتاة الهاربة رهف القنون، في مسيرة احتفالية باليوم العالمي للمرأة، إذ كانت ترتدي ملابس فاضحة وترفع راية المثليين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بدور العبدالله تحذر المسؤولين: مثل رهف القنون الكثير وسيغرّر بهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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