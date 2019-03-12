ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف بإطلالة جريئة مجدداً ، بعد أزمة فستانها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أثار جدلا واسعا. ونشرت رانيا صورا لها على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيها بفستان قصير جدا، خلال حضورها في إحدى المناسبات، اعتبر بعض متابعيها ذلك أمرا جريئا ومتعمدا لإثارة الجدل.

وعلقت السبت على الصور، قائلة: “تعلم أن تستمتع بكل دقيقة في حياتك”.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة فستانها الجريء.. شاهد: إطلالة جديدة لرانيا يوسف تصدم جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.