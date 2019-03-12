أنجى على تستضيف هند صبرى على نجوم FM 100.6 الخميس القادم

تستضيف الإعلاميه إنجى على، يوم الخميس 14 مارس الفنانه هند صبرى، فى برنامج أسرار النجوم على شاشه وراديو نجوم FM. وتتحدث "هند" عن مشوارها الفنى منذ بدايتها حتى الأن وعن محطاتها الفنيه المتميزه، كما تتحدث عن المشاريع الفنيه القادمه وعن أخر أعمالها منذ بدايتها حتى الأن وعن محطاتها الفنيه المتميزه، كما تتحدث عن المشاريع الفنيه القادمه وعن أخر أعمالهاالفنيه. جدير بالذكر أن هند صبري انتهت من تصوير مشاهدها فى الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار وأحمد عز، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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