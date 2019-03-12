بالفيديو.. تحضيرات أنغام لحفلها بالإسكندرية برفقة والدها

تستعد الفنانة أنغام لحفلها الغنائي، الذي سيقام بفندق "راديسون بلو"، يوم 17 مارس الجاري، وذلك من خلال العديد من البروفات والتحضيرات

اليومية، برفقة والدها الموسيقار محمد علي سليمان.من المقرر أن تقدم أنغام في الحفل أغاني ألبومهاالجديد "حالة خاصة جدًا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بجانب أغانيها التي يعشقها جمهورها.تستمر التحضيرات يوميًا حتى موعد الحفل، حيث سيقام بتقنية موسيقية عالية، برفقة أوركسترا كبير.