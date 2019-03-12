خاص- نقولا الاسطا ألبوم غنائي، حفلات ومهرجانات.. وترنيمة دينية

يستعد النجم نقولا الاسطا للعديد من المشاريع الفنية في الأسابيع المقبلة ان لناحية الأغاني او المهرجانات والحفلات.

وأشار “الاسطا” في حديث مع “الخليج 365” الى انه يحضّر للعديد من الأعمال الغنائية من كلماته والحانه، وايضاً مع شعراء وملحنين آخرين هم: هيثم ترشيشي، لور السعد ونعمان الترس.

وكان صاحب “ما تغيّرت” قد انتهى من تسجيل مجموعة من الاغنيات الجديدة من العام الفائت تحضيراً لطرح ألبوم جديد بعنوان “اليوبيل” يضم 18 اغنية قديمة وجديدة.

ويؤكد “الاسطا” لنا ان هذا الالبوم يختصر مسيرة 25 عاماً من العمل الفني.

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وتابع كاشفاً أنه يعمل على ترنيمة دينية سيطرحها بمناسبة عيد الفصح بعنوان “بعرف صليبك” كلمات نعمان الترس، الحان الاسطا نفسه وتوزيع كمال سيقلي.

ولفت ان الترنيمة ملفتة جداً وصورها مع المخرج جورج بو عبدو على ان تبصر النور قريباً.

وتابع “الاسطا” انه سيصور اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جورج بو عبدو ايضاً.

ورداً على سؤال حول الصعوبة التي يواجهها في انتاج أعماله الفنية الخاصة منذ فترة طويلة، أكد ان العادة جرت منذ فترة ان يُنتج اعماله بنفسه لذا يغيب عن جمهوره بين الفنية والأخرى.

نقولا الاسطا يتحضر لسلسلة من الحفلات يبدأها بمناسبة عيد الامهات حيث سيلتقي الجمهور في فندق انتركونتيننتال في قطر.

وبمناسبة عيد الامهات ويوم المرأة العالمي، أكد نقولا ان المرأة هي كل المجتمع هي الأم الحنونة والمحبة التي تسامح تسامح. وشدد الى أنه يتحدث عن المرأة التي تحيط به من والدته الراحلة، او من خلال حماته او زوجته لأن المرأة قائدة “ويتكل عليها”. وتمنى ان تعطى جميع حقوقها خاصة انها تقدم عملها على اكمل وجه.