"كابتن مارفل".. فيلمٌ ببطولة نسائية يُحقّق هذه الأرباح الضخمة بفترة وجيزة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليسَ من الغريب أن تُحقّق الأفلام السينمائية التي تروي قصصًا لأبطالٍ خارقين أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، لكن ماذا عن فيلم ببطولةٍ نسائية من عالم مارفل السينمائي؟

تمكّن فيلم "Captain Marvel" من تحقيق إيرادات فاقت الـ 600 مليون دولار، خلال عرضه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيثُ حقق 153 مليون دولار في أمريكا وحدها، و455 مليون دولار عالميًا، بفضل الإقبال الكبير الذي ناله الفيلم.

وبذلك تدخلُ النجمة بري لارسون الآن التاريخ بوصف فيلمها واحدًا من أنجح الأفلام ذات البطولة النسائية، سبقتها إلى ذلك النجمة ديزي ريدلي، في فيلم "Star Wars: The Force Awakens"، والذي حقّق 529 مليون دولار عند عرضه في عام 2015.

بينما يدخل "كابتن مارفل" التاريخ بوصفه أكثر الأعمال نجاحًا والذي تم بتوجيهٍ نسائي، حيث كان إخراجًا مشتركًا بين أنّا بودين وريان فليك، اللتين تشاركتا أيضًا في كتابة السيناريو.

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وقالت مديرة التوزيع في ديزني، كاثلين تاف عن استوديوهات مارفل، الشركة المُنتجة: ""لقد دفعنا الفيلم بكل تأكيد إلى مستوى أعلى وأسرع"، كما أشادت بخروجها عن المألوف وتجربتها الجديدة في اختيارها للمشروعات.

وأضافت تاف: "كلما تنوّع المنظور والتجربة أمام الكاميرا وخلفها، كانت الأفلام والقصص أفضل، وهذا ما انعكس على سجل أعمال استوديوهات مارفل، وهو ما يُمكنك رؤيته بوضوح عند مبيعات شباك التذاكر".

تأتي هذه الصدارة النسائية، بينما تُعاني بقية الأفلام الموجودة في دور العرض حاليًا، من أجل تحقيق نتائج جيدة.