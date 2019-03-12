تلقت الفنانة نسرين أمين تهنئة من عدد من زملاءها الفنانيين منهم محمد رمضان التي تصور معه مسلسل "زلزال" والمقرر عرضه في رمضان القادم إلى جانب أحمد عز والتي تصور أيضا معه فيلم ولاد رزق 2. وتلقت أيضا نسرين التهنئة من النجوم حلا شيحه ، وشيكو وهشام ماجد الجدير بالذكر أن نسرين أمين قدمت مجموعة من الأعمال في السينما والتليفزيون من مسلسلاتها الأسطورة مع محمد رمضان وبين السريات مع باسم سمره أما في السينما فقدمت حملة فريزر. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - نسرين أمين ترغب في تجسيد شخصية سامية جمال - نسرين أمين تكشّف متابعتها لإيرادات "سوق الجمعة"

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كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تتلقى تهنئة زملائها بمناسبة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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