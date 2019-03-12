علي سليمان يطرح أغنية "صوت مكتوم" لأجل شهداء محطة مصر

القاهرة_إسلام خيري
طرح المطرب علي سليمان أغنية جديدة تحمل إسم "صوت مكتوم" حيث أهداها إلى شهداء الشعب المصرى الذين راحوا ضحية حادث القطار بمحطة مصر الذى أودى بحياة الكثيرون ,أغنية "صوت مكتوم" من كلمات الشاعر هشام قبارى، وألحان، وتوزيع سليمان
يذكر أن المطرب على سليمان خريج احدى الاكاديميات للفنون المسرحية بدولة روسيا واشتهر بالقيصر لانضمامه للكثير من المعارك الغنائية بين مجموعات الراب والفوز بها لاتقانه فن الغناء والالقاء الحر وقدم العديد من الأعمال الفنيه في مصر منها كليب "مش متابع" كان يسرد بها قصه حقيقه بشكل كوميدي ساخر واغنيه "قدها وقدود" اهداء لمنتخب مصر في كاس العالم ٢٠١٨ ويحضر حاليا أغنيه ديس تراك جديده مع النجمة الروسيا ميراج ردا علي احدي النجوم في روسيا .
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