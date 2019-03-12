الشريف تكشف كواليس "فكرة بمليون جنيه"

كشفت الفنانة ولاء الشريف عن سعادتها بردود الفعل عن دورها في مسلسل "كارمن" الذي يتم عرضه حاليا عبر إحدى القنوات الفضائية.

وقالت ولاء الشريف، خلال تصريح خاصّ لها إلى "لايف ستايل": "كنت قلقة بشأن دوري في مسلسل "كارمن" إذ إنه يحمل الكثير من الشر ومختلفا تماما عن دوري في "أبوالعروسة"، لكن الحمد لله ردود الفعل فاقت توقعاتي"، أما عن اشتراكها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" فأكدت أنها سعيدة للغاية بمشاركة الفنان علي ربيع هذا العمل، مشيرة إلى أن أجواء الكواليس مرحة للغاية.

وكشفت عن دورها في العمل وأكّدت أنه سيكون مفاجأة وأن العمل يدور في إطار من الكوميديا بشأن شاب يؤمن بفكرة ما ويريد أن يطبقها عمليا فتحدث العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، طارق عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ولاء الشريف، ملك قورة، كريم عفيفي، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج وائل إحسان.

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