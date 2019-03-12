إلهام شاهين تؤكّد أنّ الصدق أهم مميزات يسرا

أكّدت الفنانة إلهام شاهين، أن يسرا هي صديقة عمرها، وأنها تمتلك قلبًا كبيرًا ليس له مثيل، مشيرة إلى أنهما ارتبطا بصداقة كبيرة منذ أن التقيا معا في عام 1984مع الفنانة شادية في فيلم "لا تسألني من أنا"، ثم قدّمتا مجموعة من الأعمال السينمائية منها أيام الغضب، بستان الدم.

وأوضحت إلهام أن ما يميز يسرا أنها صادقة مع نفسها ومع جمهورها، وأنها دائما تسعى للوقوف بجانب زملائها، ولديها وفاء كبير لكل الناس، كما أوضحت أنها سعيدة بتلك الصداقة التي استمرت لأكثر من 35 عاما، مضيفة أنها تتمنى لها كل الصحة والنجاح والحب، وتتمنى أن تجتمع معها في عمل درامي كبير قريبا.

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