- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أرون ايكهارت.. الرجل الذى لاعب باتمان بوجهين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم 12 مارس النجم العالمي ارون ايكهارت بعيد ميلاده، وهو الذي لا يحظي بنفس شهرة كريستين بيل أو ماثيو ماكونهى ولكنه فى نفس الوقت يحتفظ بقدر كبير من احترام جمهوره ومحبيه ممن تأثروا بأفلامه، ولعل أبرز دور يعشقه جمهوره ما قام به خلال الجزء الثانى من سلسلة the dark night حينما لعب شخصية حامي جوثام وبطلها الذى يسعي لأخذها من بات مان لإلهام الملايين بوجود بطل خاص لها غير كريستين بيل الذى لعب دور الرجل الخارق الذى يحميها من مجرميها.
ارون ايكهارت لعب دوره ببراعة شديدة استفزت الجمهور حيث لعب فى البداية دور الشخص الذى يواجه الشر بكل قوة حتى تحول فجأة وأصبح ذو الوجهين الذى أرعب المشاهدين والجمهور ممن لم يصدقوا أنفسهم أمام تحوله الكبير فى الشخصية.
ارون ايكهارت الذى رشح لأكثر من جائزة عالمية أبرزها الجولدن جلوب عام 2005 عن دوره في فيلم thank you for smoking ليقدم بعدها بثلاثة سنوات دوره الرائع فى سلسلة the dark night بكل براعة، ويقدم فلسفة الخير والشر بطريقة تعتمد على الحظ من خلال العملة الذى كان يستخدمها ويعتمد عليها فى تسيير أمور حياته حيث أكد أنه استلهم دوره من النائب العام الأمريكي الشهير روبرت كينيدي، والذي قام بمطاردة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، وتمكن من إسقاط وحبس دون كورليوني زعيم المافيا الشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلاد أرون ايكهارت.. الرجل الذى لاعب باتمان بوجهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.