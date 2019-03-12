شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أرون ايكهارت.. الرجل الذى لاعب باتمان بوجهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم 12 مارس النجم العالمي ارون ايكهارت بعيد ميلاده، وهو الذي لا يحظي بنفس شهرة كريستين بيل أو ماثيو ماكونهى ولكنه فى نفس الوقت يحتفظ بقدر كبير من احترام جمهوره ومحبيه ممن تأثروا بأفلامه، ولعل أبرز دور يعشقه جمهوره ما قام به خلال الجزء الثانى من سلسلة the dark night حينما لعب شخصية حامي جوثام وبطلها الذى يسعي لأخذها من بات مان لإلهام الملايين بوجود بطل خاص لها غير كريستين بيل الذى لعب دور الرجل الخارق الذى يحميها من مجرميها.





ارون ايكهارت لعب دوره ببراعة شديدة استفزت الجمهور حيث لعب فى البداية دور الشخص الذى يواجه الشر بكل قوة حتى تحول فجأة وأصبح ذو الوجهين الذى أرعب المشاهدين والجمهور ممن لم يصدقوا أنفسهم أمام تحوله الكبير فى الشخصية.

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ارون ايكهارت الذى رشح لأكثر من جائزة عالمية أبرزها الجولدن جلوب عام 2005 عن دوره في فيلم thank you for smoking ليقدم بعدها بثلاثة سنوات دوره الرائع فى سلسلة the dark night بكل براعة، ويقدم فلسفة الخير والشر بطريقة تعتمد على الحظ من خلال العملة الذى كان يستخدمها ويعتمد عليها فى تسيير أمور حياته حيث أكد أنه استلهم دوره من النائب العام الأمريكي الشهير روبرت كينيدي، والذي قام بمطاردة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، وتمكن من إسقاط وحبس دون كورليوني زعيم المافيا الشهير.