شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يلعب كرة سلة فى حلقة من حلقات "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير عدد من مشاهده فى مسلسله "الواد سيد الشحات"، فى إحدى نوادى مدينة 6 أكتوبر، وتضمن المشاهد وهو يمارس كرة السلة وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد وآخرين من النجوم، وتعرض بعدها لكسر فى إصبعه ودخل المستشفى بعدها لإجراء الفحوصات اللازمة.
وانتهى أحمد فهمى وأبطال العمل خلال الأسابيع الماضية من تصوير عدد من حلقات المسلسل ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وشبرا منت، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة ويتم تصوير كل حلقة كاملة بشكل متتالٍ.
مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، اضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.
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