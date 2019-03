سعد لمجرد يشكر جمهوره على طريقة جاكي شان (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر الفنان المغربي، سعد لمجرد، صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وجه فيها الشكر لجمهوره ومتابعيه بعد تخطي أحدث كليباته "Just For You" حاجز المليون مشاهدة خلال يومين فقط من طرحه، والكليب عبارة عن لقطات مجمعة لسعد مع عدد من جمهوره من مختلف الوطن العربي إلى جانب عدد من الدول الأوروبية.

وظهر لمجرد في الصورة وهو يمازح متابعيه على طريقة جاكي شان وهو طائر بالفضاء، وعلق عليها قائلاً: "أهديكم هذه الصورة بمناسبة وصولنا لمليون مشاهدة في الفيديو البسيط الذي قدمناه لكم تعبيرًا عن حبي وإخلاصي لكم، وأعدكم بإعلان تاريخ العمل الجديد قريبًا إن شاء الله، آه من باب المزح فقط، الوالدة سالتني إذا كنت فعلًا قد قفزت هذه القفزة أم هي مفبركة، يلاه ونقز انت النهار كامل وفالآخر مفبركة يا عباد الله".

ويحرص سعد لمجرد التواصل مع جمهوره بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياته الفنية والشخصية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقى إعجاب الملايين من متابعيه.