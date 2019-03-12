رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "رانيا" خلال الصور بإطلالة جذابة ومميزة مرتدية فستان كلاسيكي، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وتشارك رانيا يوسف في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "وبنا معاد"، ويشاركها البطولة غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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