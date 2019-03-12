"عصام" يغادر باب الحارة!

أعلن الفنان السوري ميلاد يوسف اعتذاره عن المشاركة في النسخة العاشرة من مسلسل "باب الحارة" التي تنتجها شركة "قبنّض" ويخرج جزأه العاشر محمد زهير رجب.

ويؤدي ميلاد يوسف شخصية "عصام" الشهيرة، ابن "أبوعصام" وشقيق "معتز"، والتي رافقت العمل منذ جزئه الأول حتى التاسع.

من جهة أخرى، يواصل ميلاد يوسف تصوير شخصيته في خماسية "حوا" ضمن مسلسل "الحب جنون".

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ويؤدي يوسف في الخماسية التي يخرجها فادي سليم شخصية "وديع"، وهو طبيب توليد وأمراض نسائية يعاني وخطيبته من مشكلة في الزواج، لكنهما قررا الزواج برغم وجود هذا العائق الذي يلاحقهما في حياتهما المشتركة ليؤثر عليها بشكل سلبي.

وتشارك ميلاد يوسف بطولة هذه الخماسية الفنانة سارة أبي كنعان.

و"الحب جنون" عمل اجتماعي معاصر موزع إلى خماسيات تتناول كل خماسية موضوعًا اجتماعيًا عنوانه الحب والحياة.