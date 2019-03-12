علي جابر يحاور ستيف هارفي في مهرجان دبي لينكس

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يحاور مدير عام قنوات "مجموعة MBC" علي جابر عرّاب الترفيه والمال والأعمال والتأثير الاجتماعي "ستيف هارفي" الحاصل على جائزة Emmy Award، في أولى ندوات "MBC Hosts" ضمن "مهرجان دبي لينكس" 2019 - Dubai Lynx 2019، والتي تستضيف على مدى 60 دقيقة ندوات حوارية مع شخصيات عالمية وعربية بارزة، صاحبة إنجازات ومساهمات وإضافات قيّمة، لتُحاورها حول فّرص قطاعات الأعمال وتحدّياتها، وفي قضايا متنوّعة تتعلّق بشكلٍ أساسي بعلاقة العلامات التجارية الرائدة بالمستهلكين، والدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال. وكانت البداية مع النجم الهوليوودي في حوار حول قطاع الترفيه و"قوة التلفزيون" كمنصة إعلامية. حيث كشف مفاتيح نجاحه، في تواصل مباشر مع الجمهور، مقدماً أفكاراً حول قطاعات الأعمال الناشئة والرائدة في المنطقة والعالم. Advertisements يُذكر أن "هارفي" يعتبَر بمثابة "عرّاب" قطاع الترفيه، فضلاً عن أنه رجل أعمال ناجح، وكاتب ومحرّر صاحب الكتب والمقالات الأكثر مبيعاً عبر New York Times. علماً أن منصة "MBC Hosts" ستسضيف أبرز الشخصيات المحلية والعالمية وتُحاورها في مختلف قطاعات سوق العمل ضمن فعاليات مهرجان دبي لينكس الذي يحمل عنوان “التحوّلات الخلاقة” Creativity Transforms.



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