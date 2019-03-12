أحمد صفوت يُؤكّد أنّ "أفراح إبليس 2" مفاجأة

صرّح الفنان الشاب أحمد صفوت بأن مسلسل "أفراح إبليس 2" يشهد مفاجآت كثيرة لدى المشاهدين، إذ إن هناك تطورات في شخصيات الجزء الأول مع ظهور شخصيات جديدة، مشيرا إلى أن المسلسل من المسلسلات القريبة إلى قلبه وبخاصة بعد نجاح الجزء الأول عام 2009.

وأوضح أحمد صفوت أن كاتب العمل مجدي صابر استطاع أن يقدم توليفة ممتازة في الجزء الثاني، وقال أحمد صفوت إنه دائما يختار أعماله بعناية وبخاصة أنه بدأ في أعمال قوية مثل مسلسل "الدالي"، وكان عليه أن يقدم أعمالا في مثل قوة "الدالي" ونفس مستواه.

وقال صفوت إنه تعلّم من نور الشريف احترام جمهوره لذلك يقرأ العمل جيدا ليرى ما يضيفه له في مشواره الفني.

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