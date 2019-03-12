عريب تستعد لإطلاق أغنية خليجية جديدة من تأليف العماني

دبي - لايف ستايل
تستعد الفنانة الأردنية عريب لإطلاق أغنية خليحية بعنوان "العبو " وذلك في أول تعاون لها مع الفنان يوسف العماني الذي وضع الكلمات وتولى التلحين بنفسه، لتكون أول أغنية لعريب بطريقة السنغل.
وفي تصريحات إعلامية أعربت عريب عن سعادتها للتعاون مع الفنان يوسف العماني ووصفته بالصديق، مشيرة إلى احتمالية أن يتم تصوير الأغنية لاحقا.
وتناولت الأغنية فاعتبرتها قريبة من القلب ومن ذائقة الجمهور متمنية النجاح فيها عند العرض
وشكرت يوسف العماني ككاتب وملحن وكذلك الأستاذ عبدالله العماني الذي تولى توزيع الأغنية.
وعن انقطاعها عن الشاشة مؤخرا بررت عريب ذلك بارتباطها بحفلات خاصة تحييها في الأعراس وأعياد الميلاد وحفلات التخرج مؤكدة عودتها في الموعد المناسب.
في حين، قال يوسف العماني إنه واثق من نجاح الأغنية معبرا عن ذلك بالقول بأن عريب تعرف كيف تغني وماذا تغني وماذا يريد جمهورها، واصفا إياها بصاحبة الصوت العذب.
وأكد بأن التعاون مع عريب هو الأول لكنه بالتأكيد لن يكون الأخير وفق تعبيره.
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