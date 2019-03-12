شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام.. فيلم Apollo 11 يحقق 4 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Apollo 11 الذى طرح في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الان، إيرادات وصلت إلى 4 مليون دولار، منذ طرحه يوم 1 مارس الجارى، ومن المقرر أن يصل الفيلم الوثائقى إلى العديد من الدول حول العالم قريبا.

الفيلم يدور حول نظرة على مهمة أبولو 11 التي هبطت على القمر بقيادة القائد نيل أرمسترونج والطيار باز ألدرين.

الفيلم من بطولة اللقطات والأصوات الأرشيفية لكل من باز ألدرين، نيل أرمسترونج، ومايكل كولينز، الفيلم من إخراج تود دوجلاس ميلر.