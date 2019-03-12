شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. يحيى الموجى يشارك بالعزف فى حفل الموسيقار محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الموسيقار يحيى الموجي بعزف منفرد على آلة الكمان الموسيقى، وذلك فى حفل إحياء ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي يحييه المطرب محمد الحلو، ومى فاروق، وريهام عبد الحكيم، وسارة سحاب بقيادة المايسترو سليم سحاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة من أوركسترا لأهم العازفين بمشاركة أوركسترا الشباب والرياضة الذى يدربه المايسترو للاحتراف.

يذكر أن محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحى باب الشعرية بالقاهرة، وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي ، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 وفي عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفي الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعدما وضع ألحان العديد من قصائده غنى معظمها بصوته.