بعد ملابس "حزلقوم".. درة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الفنانة درة عن أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها، عبر صفحتها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "درة" خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس "جينز" مع "فرو" يحيط برقبته، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتعرضت درة للانتقادات عديدة خلال الأيام الماضية، بسبب جلسة تصوير خضعت لها مرتدية ملابس بألوان غير مألوفة، شبهها البعض بملابس "حزلقوم".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.