بالفيديو- عمرو أديب يعلق على خاتم خطبة جنيفر لوبيز: "الفص عامل زي الزلومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" والذي يذاع على فضائية "Mbc مصر"، على خطوبة النجمة العالمية جينيفر لوبيز من لاعب البيسبول أليكس رودريجز، عقب نشر لوبيز صورة لخاتم الخطوبة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وتطرق أديب في حديثه عن خاتم جينيفر لوبيز وأوضح قائلاً: "الفص عبارة عن زلومة"، واستكمل تعليقه قائلاً: "لازم تقول موافقة أمال هاتقول أيه؟، ده حتة من القمر، تلاقيه كدة قد 30 40 قيراط".

وأعلنت جينيفر لوبيز عن خطبتها من لاعب البيسبول السابق، أليكس رودريجز، أول أمس الأحد، ونشرت صورة الخاتم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والذي لاقي تهنئة ومباركة الملايين من متابعيها.