بعد هيفاء وهبي… امل العوضي تقلد نوال الزغبي؟!.. فيديو

امل العوضي Advertisements

نشرت الممثلة الكويتية أمل العوضي فيديو جديد لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه في الصالون التجميل أثناء تغيير لون شعرها الى الاشقر.

وعلقت امل العوضي على اللوك الجديد بالقول: “ليش حسيت نفسي صرت نوال الزغبي اول مرة افتح شعري”.

وكانت امل العوضي قد تعرضت ، خلال استضافتها في برنامج “حمد شو”، لموقف محرج وذلك بسبب تشبهها بلوك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.