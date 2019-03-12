كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 05:54 صباحاً -
امل العوضي
نشرت الممثلة الكويتية أمل العوضي فيديو جديد لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه في الصالون التجميل أثناء تغيير لون شعرها الى الاشقر.
وعلقت امل العوضي على اللوك الجديد بالقول: “ليش حسيت نفسي صرت نوال الزغبي اول مرة افتح شعري”.
وكانت امل العوضي قد تعرضت ، خلال استضافتها في برنامج “حمد شو”، لموقف محرج وذلك بسبب تشبهها بلوك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هيفاء وهبي… امل العوضي تقلد نوال الزغبي؟!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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