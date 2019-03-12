السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد

أعلن الديوان الملكي في السعودية، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.

وقال الديوان الملكي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.