السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 05:54 صباحاً -
أعلن الديوان الملكي في السعودية، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.
وقال الديوان الملكي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.
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