«سيد الشحات» يصيب أحمد فهمي وهنا الزاهد تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد فهمي لإصابة شديدة أثناء تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد «الواد سيد الشحات».

فهمي شارك جمهوره في صورة عبر خاصية «الاستوري» على موقع «أنستجرام»، وكتب: «إصابة جامدة قطع في الوتر وخلع أثناء تصوير الواد سيد الشحات الحمد لله على كل شيء».

جمهور الفنان المصري دعا له بالتحسن سريعا لمواصلة تصوير المسلسل الذي ينتظره، ويجمعه بخطيبته الفنانة هنا الزاهد لأول مرة في شه رمضان القادم.

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كما نشرت هنا صورة خطيبها أحمد فهمي عبر حسابها الشخصي، ودعت له بالتحسن سريعا، وعبرت عن قلقها عليه.

«الواد سيد الشحات» بطولة هنا الزاهد، أكرم حسني، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وهو عمل كوميدي يقوم على الحلقات المنفصلة المتصلة.

ويحل أحمد فهمي وخطيبته هنا ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، وكشف برومو البرنامج عدد من المواقف الكوميدية لهما معا.

يُذكر أن أحمد فهمي سبق له الارتباط مرتين الأولى بشهد رمزي، والتي انفصل عنها ليتزوج منة حسين فهمي، وانفصل عنها مؤخرا ليعلن خطبته على هنا الزاهد.