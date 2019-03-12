في شهر عرض.. 61 مليون دولار لـ Happy Death Day 2U

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب Happy Death Day 2U إيرادات وصلت إلى 61 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه 14 فبراير الماضى، في دور العرض حول العالم.
وانقسمت الإيرادات بين 27 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 34 مليون دولار حول العالم، في أربعة أيام.
ويأتى الجزء الثانى استكمالًا لأحداث الأول الذي صدر عام 2017، ويدور حول فتاة تعيش في دوامة، إذ تعيش اليوم نفسه كل يوم، وفي أحد الأيام يحاول أحد الأشخاص قتلها، إلى أن تكتشف هويته.
فيلم " Happy Death Day 2U " من تأليف وإخراج كريستوفور لاندون، وبطولة جيسيكا روث وروبى مودين وسوراج سارما وسارة ياركن، وغيرهم.
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