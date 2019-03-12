شاهد.. فجر السعيد تهدد اصالة بـ “حرب شعواء”!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 03:54 صباحاً -
صعدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد من هجومها على النجمة السورية اصالة وذلك على خلفية مطالبة الاخيرة بالجنسية المصرية.
عرضت فجر السعيد مقطع فيديو من مداخلة أصالة مع عمرو أديب، والتي هددتها خلالها دون ذكر اسمها قائلة: “لا أريد أن أعود مثل بداياتي واشتم، وإلا لقلبت الأمور إلى حرب شعواء”.
لترد عليها بأنها في انتظار تنفيذ تهديداتها بل وتسبها إن أرادت ذلك، وأقسمت أنها تتمالك نفسها وتتعامل بالعقل حتى اللحظة الحالية، وإن لم تتراجع عما تقوله في حقها سوف تعرفها حقا معني الحرب الشعواء”.
يشار إلى أن الكاتبة الكويتية فجر السعيد هاجمت منذ أيام المطربة السورية بسبب تصريحاتها بالمطالبة بالحصول على الجنسية المصرية، قائلة إنها سبق وأعلنت أنها لا تحبها سواء فنيا أو على المستوى الشخصي، ومن منطلق غيرتها على البحرين التي تساوي بالنسبة لها غيرتها على دولتها الكويت، يؤلمها أن تسمعها تقول خلصوني وأعطوني جنسية أخرى”.
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