محمد رمضان يستعد لأول حفل غنائي بمسرح ضخم واستعراضات راقصة

كشف الممثل المصري محمد رمضان عن موعد أول حفل غنائي له، مؤكدا أنه سيكون في 29 مارس/آذار الجاري بمركز المنارة بالتجمع الخامس بالقاهرة.



والحفل يحمل عنوان "أقوى حفل في مصر"، وتم رصد ميزانية ضخمة لإقامته، ويتم بناء مسرح ضخم بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت والإضاءة، كما تظهر به فرقة استعراضية مكونة من عدد من الراقصين والراقصات لمصاحبة محمد رمضان أثناء الغناء.

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كما حددت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر ما بين 250 و500 جنيه، بالإضافة لسعر 1000 جنيه لتذاكر الـVIP.

كان رمضان أعلن عزمه الغناء في حفل كبير أطلق عليه "أقوى حفل في مصر" يقدم خلاله أغنيتيه الجديدتين "فيروس" و"القمر"، كما نشر فيديو خاصا على حسابه بـ"انستقرام" لمقطع من أغنيته الجديدة "القمر"، والتي يتحدث فيها عن تحدي الفشل، وتفكيره طوال الوقت في النجاح وتحقيق أحلامه، ليبقى "رقم واحد" كما أطلق على نفسه في أغنية شهيرة له.