بعد 9 مواسم.. انتهاء مسلسل My Little Pony للأطفال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Discovery Family أن مسلسل الأطفال " My Little Pony: Friendship is Magic" سينتهى مع الموسم التاسع، المقرر له أن يبدأ في 6 أبريل المقبل.

سلسلة الرسوم المتحركة، يدور حول الأميرة السحرية Twilight Sparkle ومساعدتها الموثوقة في Spike، التي تعيش في Ponyville في أرض Equestria المسحورة، إلى جانب أصدقائها نزيهة Applejack، ندرة، لطيفة، وغيرهم، بالإضافة إلى أنهم يعلمون بعض الدروس القيمة الأخرى عن أقوى السحر على الإطلاق سحر الصداقة.

مسلسل " My Little Pony: Friendship is Magic" من بطولة أصوات آشلي بال، تابيتا جيرمان، تارا سترونج، أندريا ليبمان، كاثي فيسلوك، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

