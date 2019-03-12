شكرا لقرائتكم خبر عن العقل السليم فى الجسم السليم.. رانيا يوسف تجرى تدريبات شاقة بالجيم ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة رانيا يوسف، بمقطع فيديو جديد على جمهورها أثناء أدائها تدريبات شاقة فى الجيم، وظهرات الفنانة وهى تتبع تعليمات مدربها لأداء التمرينات الرياضية بشكل صحيح على الأجهزة الرياضية داخل صالة الجيم. وتتعدد إطلالات الفنانة رانيا يوسف فى جلسات تصويرها المتنوعة التى تبهر بها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن بين هذه الصورة مجموعة لقطات ظهرت فيها على البحر ارتدت فيها شورت أخضر، وعلقت عليها بحكمة، قالت فيها "لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فإن الحياة سوف تعيدك".

رانيا يوسف فى الجيم

رانيا يوسف تؤدى تمرينات شاقة فى الجيم Advertisements

رانيا يوسف تؤدى تمرينات رياضية فى الجيم

الفنانة رانيا يوسف فى صالة الألعاب الرياضية

تدريبات شاقة للفنانة رانيا يوسف فى الجيم

رانيا يوسف تتبع تعليمات مدربها فى الجيم

تدوينة رانيا يوسف

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