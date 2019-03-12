شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية آمال مثلوثى تغنى لأول مرة فى نانسى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة التونسية آمال مثلوثى لتدشين جولتها الغناية الأوروبية الجديدة انطلاقًا من فرنسا، بإحياء أولى حفلاتها الجماهيرية فى مدينة نانسى على مسرح لوتركانال، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

وتعقب هذه الحفلة انتهاء مثلوثى مؤخرًا من إحياء جولتها الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى بدأتها 22 فبراير من العاصمة الأمريكية واشنطن وتحديدًا فى مدينة سياتل، وقدمت خلالها 9 حفلات مختلفة فى انحاء أمريكا بين سان فرانسيسكو وسان كروز ولوس أنجلس، ختامها الأحد المنصرم فى سان دييجو كالفورنيا، وأطلقت الخميس الماضى أجدد أغانيها المصورة "خطوات".

وتعد آمال مثلوثى من أبرز الأصوات فى مجال الموسيقى البديلة فى العالم العربى، ولقبت بـ«ديفا تونس» لقوة صوتها وإحساسها، وحققت نجاحًا واسع المدى بأغنيتها الأشهر «كلمتى حرة» والتى اتخذت كنشيد غنائى للثورة التونسية، وهى الأغنية الرئيسية لألبومها الثانى، بعد أول ألبوماتها «حلمة»، وأطلقت العام الماضى أجدد ألبوماتها «إنسان».