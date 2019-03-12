أحمد فهمي عن مشاداته مع جمهور هنا الزاهد: "يعاكسوها بأدب غير كدة هشتم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

حل الثنائي الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، ضيوفًا، مع الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع على قناة "dmc".

وقال "فهمي" إنه يريد أن يتعامل على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي مثل أي شخص عادي ولترد عليه هنا قائلة: "ما تتعامل عادي بس متشتمش حد".

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وأضاف فهمي: "أنا مقدر أنها فنانة ومشهورة وجميلة، والطبيعي أنها تتعرض لمعاكسات، ولكن يعاكسوها بأدب، واللي هيعكسها بقلة أدب يستحمل لأني هرد وهشتمه".

وكشفت "هنا"، عن أنها "اضطرت أن تعمل له بلوك أكثر من مرة، بسبب أنه يسب جمهورها وفي بعض الناس زعلت".

يذكر أن الثنائي فهمي وهنا يتعاونان معًا في مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه شهر في رمضان المقبل.