ميغان ماركل تبدأ الاحتفال بيوم الكومنولث.. فما الإطلالة التي اختارتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ دوقُ ودوقةُ ساسكس فعاليات الاحتفال بيوم الكومنولث بزيارة المفوضية العليا في لندن صباح اليوم الإثنين.

وليوم الكومنولث أهمية خاصة هذا العام، حيث يصادف عام 2019 الذكرى السنوية السبعين لرابطة الكومنولث الحديثة، وهي شبكة عالمية تضم 53 بلدًا ونحو 2.4 مليار شخص.

وبمناسبة هذا الاحتفال المميّز، تألقت دوقة ساسكس الحامل في شهرها الثامن، بمعطف أنيق من توقيع المصمم الكندي ذي الأصول التركية "إرديم موراليوجلو" ونسّقته مع حذاء جذاب من علامة "أكوازارا"، وذلك عند وصولها إلى "ميدان ترافالغار" مع الأمير هاري هذا الصباح.

وتميّزت إطلالة دوقة ساسكس باللون الأخضر ذي البريق الهادئ، كما تميّز التصميم بتطريزات من الخرز الأسود، ويُذكر أن تلك القطعة صُممت خصيصًا للدوقة من وحي مجموعة إرديم لخريف وشتاء 2019، كما أكملت إطلالتها بشنيون بسيط ومكياج هادئ.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الأمير بمثابة المرشد الحامي لميغان، حيث كان يُمسك بها ويرشدها عند الخروج من السيارة والسير على الرصيف، قبل أن تضع ميغان ذراعها على ظهره أثناء الوصول ودخول مبنى المفوضية العليا.

واحتفل الحدث بالمجتمع المتنوّع من الشباب الكنديين الذين يعيشون في لندن وحول بريطانيا، وأُتيحت الفرصة لميغان وهاري أثناء زيارتهما للتحدُّث مع مجموعات من الشباب الكنديين من مختلف القطاعات الواسعة بما في ذلك الأزياء والفنون والأعمال، عن تجاربهم كمغتربين وكذلك بشأن فرص للشباب الذين يعملون في الكومنولث.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك شارك دوق ودوقة ساسكس اللذان ينتظران استقبال أول مولود لهما الشهر المقبل، في التقليد الكندي لصنع شراب القيقب، برفقة العديد من الأطفال.

وقبل مغادرتهما استقبلا هدايا من أجل الطفل الملكي المُنتظر، والتي كانت عبارة عن بودي سوت من وحي ورق القيقب الكندي من علامة "هوب آند موو"، بالإضافة إلى حذاء للرضع من علامة "مانيتوبا مكلوكس".

وقبل المغادرة، حضر الزوجان حفل استقبال قصير وشاهدا عرضًا موسيقيًا قبل سماع خطاب "جانيس شاريت" وهي من كبار المسؤولين في المفوضية العليا الكندية في لندن، كما سينضمان لاحقًا إلى الملكة مع أعضاء كبار آخرين في العائلة المالكة وشخصيات بارزة لحضور يوم خدمة الكومنولث في كنيسة وستمنستر.

جديرٌ بالذكر أن دوقة ساسكس الأمريكية عاشت في كندا التي وصفتها بموطنها الثاني، لأكثر من 6 سنوات أثناء تصويرها مسلسل "سوتس" في مدينة تورنتو.

ويُذكر أيضًا أن هذه المهمة تعدُّ طليعة مهام دوق ودوقة ساسكس، وذلك بعد أن اختارتهما الملكة كرئيس ونائبة لرئيس مؤسسة الكومنولث الخيرية.