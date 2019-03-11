عابد فهد وزينة يازجي يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما.. والجمهورُ يتغزّل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلَ النجمُ السوري عابد فهد بعيد ميلاد ابنه "تيم" ونشر عبر "إنستغرام" عددًا من الصور التي تجمعه بابنه وزوجته الإعلامية السورية زينة يازجي وابنته لونا، في حفل عيد الميلاد والذي قامت فكرته على "كرة القدم".

وتغزّل الجمهور بعائلة فهد الصغيرة والمميّزة فالبعض رأى أن الفتاة تشبه والدتها يازجي إلى حدّ كبير وقد ورثت جمالها، فيما ورث الابن "تيم" ملامح والده وبدا قريب الشبه منه.

وعلى الصعيد الفني يعيشُ الفنان السوري تيم حسن حالة من النشاط إذْ يشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال عملين سيشكلان فرقًا كبيرًا في مسيرته، الأول من كتابة سامر رضوان والذي شكل معه ثنائيًا ناجحًا في سلسلة "الولادة من الخاصرة" ويحمل العمل اسم "دقيقة صمت"، وتشاركه في بطولته اللبنانية ستيفاني صليبا.

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وبدأ فهد تصوير مشاهده في العمل الثاني والمأخوذ عن رواية "عندما تشيخ الذئاب" وسيحمل نفس الاسم ويشاركه في بطولته عددٌ كبيرٌ من نجوم سوريا أبرزهم سمر سامي، سلوم حداد، محمد حداقي، ميسون أبو أسعد وآخرون.

وكان مصوّر العمل يزن شربتجي قد نشر فيديو من كواليس المسلسل مشوقًا الجمهور لهذا العمل والذي يُتوقّع له النجاح الكبير.