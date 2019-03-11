اٌخرهم محمد رمضان.. فنانين دخلوا عالم الموسيقي

بعد إعلان النجم محمد رمضان أنه سيقيم حفلاٌ غنائياٌ، تحت أسم "أقوي حفلة في مصر"، الذي من المقرر أن يحيه يوم 29 مارس من الشهر الجاري، بمركز المنارة للمؤاتمرات بالتجمع الخامس، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي دخل عالم الموسيقي.
و في هذا التقرير ترصد "الوفد" لمتابعيها فنانين دخلوا عالم الموسيقي :
يسرا:
في إحدى اليالي في إجتماعها مع النجم الراحل حسين الإمام، أثناء تصوير فيلم، طلب منها أن تغني أول أغنية لها لغناء بعنوان "جت الحرارة"، و كانت النجمة يسرا أحب تلك التجربة و بعد عرضها تلقت استحسان كبير من الناس، و تتردد على ألسنة الجميع رغم مرور عدة أعوام عليها، فقررت غوض نفس التجربة فطرحت أغاني كثيرة هم: "دانتيلا، "فاضي"، "راندفو"، "حب خلي الناس تحب"، "3 دقات"، "حقي برقبتي".
ماجد المصري:
قبل شهرته الواسعة كان يحيى حفلات كثيرة بنادي الشمس الرياضي و الملاهي الليلية و الفنادق و كانت تشاركه زوجته السابقة المطربة مني أش أش في الغناء، حيث كونا ثنائي غنائي باسم "ماجد و منى" كما قدم البوم غنائي بمفرده.
سمية الخشاب:
بدأت النجمة سمية الخشاب مشوارها الفني في عام 1998، حيث كانت تستعد لتقديم أغنيات و لكن فجأةوقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم، وقبل دخولها إلى مجال الغناء كانت تعمل في مجال السياحة و البنوك، إلا أن النجم القدير صلاح السعدني نصحها بالتركيز في التمثيل و تأجيل خطوة الغناء، و بالفعل أخذت بالنصيحة ثم طرحت أول ألبوم لها في عام 2009، بعنوان "هيحصل إيه"، بالإضافة إلي أغانيها المنفردة، و من أبرزها: "يا مسكين"، و أوبريت "ثورة شعب".
أحمد مكي:
قدم النجم أحمد مكي لأول مرة أغنية "جدعان طيبين"، فهو كان عاشقاٌ منذ صغره بأغاني الراب، و بعد أن حظيت بنجاح كبير، قدم بعدها أغنية "دور بنفسك"، و التي لاقت نجاحاٌ أكبر ثم قدم ألبوم غنائي بعنوان "اصله عربي"، و من أشهر أغانيه المنفردة: "فيس بوكي"، "أغلي من الياقوت"، "أخرة الشقاوة"، "شكراٌ يا ماما"، "وقفة ناصية من زمان"، "قطر الحياة"، كما تم تصوير معظمهم كفيديو كليب.
شريف منير:
ما لايعرفه الكثيرين أن النجم شريف منير كان يلعب درامز منذ صغره فهي الاٌلة الموسيقية المفضلة له، كما قام
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