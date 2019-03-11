شطْب فنان تونسي من نقابة الموسيقيين بعد إحيائه حفلا في إسرائيل

أعلنت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى، الإثنين، أن مكتبها التنفيذي قرّر شطب الفنان محسن الشريف نهائياً من قائمة المطربين المحترفين، إثر إحيائه حفلات فنية في تل أبيب.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي على خلفية ما اعتبرته "ممارسات مشينة" لا تشرّف الساحة الفنية والثقافية التونسية، وأن تعمّد الشريف ربْطَ علاقات وديّة ومهنية مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر تكرار زيارته وعمله هناك، يتضارب مع التزام تونس بنُصرة القضية الفلسطينية والوقوف مع شعبها المكافح.

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وحذّرت النقابة جميع الجهات المعنية من التعاقد أو الاتفاق مع الشريف في أيّ مناسبة، مُحمّلة إياها ما سينجرّ عن ذلك من تتبّعات عدلية وقضائية.

وحثّ كثير من المنظمات البرلمان التونسي على سنّ قانون لتجريم التعامل الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي مع دولة الاحتلال.

من جانبها، قالت عضو الهيئة التونسية لمناهضة التطبيع كوثر الشابي، لـ"العين الإخبارية"، إن ما فعله محسن الشريف منافٍ لجميع المبادئ والقيم، مُبديةً استياءها من محاولات التطبيع الثقافي لبعض الفنانين التونسيين مع إسرائيل، على الرغم من جرائمها ضدّ الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية، ومحاولاتها المستمرة لتهويد القدس.