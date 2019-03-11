حفل غنائي يجمع الفنانيْن أصالة ومطرف المطرف في السعودية

كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن تنظيمها حفلا غنائيا يجمع بين الفنانين أصالة ومطرف المطرف.

ويُقام الحفل يوم 22 مارس/آذار 2019 في مركز الأمير فيصل بن فهد بمدينة القطيف، مندرجا ضمن سلسلة حفلات تنظمها الهيئة.

ويعدّ الثاني من نوعه الذي يجمع أصالة بمطرف، في إطار "دويتو" غنائي بعد حفل "فبراير الكويت 2019"، كما يعتبر بمثابة حلقة جديدة في سلسلة الثنائيات التي قدّمتها الفنانة أصالة مع نجوم آخرين.

وكانت النجمة السورية أحيَت مؤخرا حفلا جماهيريا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وشاركت ضمن حفلات عيد الفطر الماضي في المملكة.