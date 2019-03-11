ريهام أيمن في جلسة تصوير بإطلالة صيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها على "إنستجرام". ظهرت ريهام في الصور بإطلالة صيفية أنيقة. وقد نالت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال ريهام مشاركتها في فيلم "هاتولي راجل" أمام الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان شريف رمزي. ​

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